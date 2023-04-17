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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 15:39

Около 250 человек эвакуировали из университета в Петербурге из-за пожарной сигнализации

На место ЧП выезжали пожарные
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали пожарные.

На место ЧП выезжали пожарные.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожарная сигнализация сработала в здании в Кировском районе Северной столицы вечером 17 апреля. Туда сразу же выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о происшествии на Ленинском проспекте поступило около шести часов вечера. Сигнализация сработала в шестиэтажном здании на кровле технологического процесса по укладке битумного кровельного рубероида, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Судя по картам, в здании находятся факультеты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Вероятно, когда сработала пожарная сигнализация, шел учебный день.

Пожара не было, но до прибытия сотрудников МЧС из помещений эвакуировали 247 человек. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали четыре пожарные машины и 20 спасателей. Обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить дознавателям.