Смольный решил продлить проект «Петербургский дизайн» на 2023 год

В 2022 году в ТРК были размещены более 100 магазинов одежды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург продолжает помогать российским дизайнерам. Смольный принял решение продлить проект «Петербургский дизайн» в 2023 году. Напомним, правительство разрешает локальным брендам одежды бесплатно размещать свои магазины в торговых комплексах.

- В 2022 году в трех ТРК были размещены более 100 магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Всего на площадке проекта были представлены более 13 тысяч единиц дизайнерской продукции. Дизайнерам также помогают продвигать продукцию и расширять бизнес, - пишет «Петербургский дневник».

По мнению специалистов, рынок моды уже адаптировался к новым условиям, связанным со введением санкций. Потери, которые произошли из-за ухода международных брендов, восполнились благодаря российским брендам. Но на ситуацию, по мнению экспертов, повлияли уже устоявшиеся дизайнеры, а молодым создателям одежды еще предстоит проявить себя.