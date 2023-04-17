Петербуржца отправили в колонию за кражу сливочного масла и колбасы

Петербуржца посадили на два года за кражу сливочного масла и колбасы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Северной столицы суд приговорил к двум годам колонии за кражу. Как выяснилось, мужчина пытался вынес из продуктового упаковку пирожных, 20 пачек масла и колбасу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Прокуратура Красногвардейского района поддержала обвинение в отношении петербуржца, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили правоохранители, летом прошлого года мужчина устроил разбой в магазине на проспекте Металлистов. Он пытался утащить в рюкзаке изысканный набор продуктов. Но его заметили работники зала. К слову, палка колбасы, сливочное масло и сладости оказались настолько дороги сердцу и кошельку петербуржца, что после того, как его попросили все-таки оставить неоплаченные продукты, он достал нож. Размахивая острым предметом, мужчина начал угрожать сотрудникам магазина, а после скрылся. Всего подозреваемый унес товара на четыре тысячи рублей.

Суд решил не только оштрафовать хулигана на пять тысяч, но и отправить на целых два года в колонию общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.