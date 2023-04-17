Из загоревшейся коммуналки эвакуировали двух человек в Калининском районе Петербурга

Из загоревшейся коммуналки эвакуировали двух человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная коммунальная квартира загорелась 17 апреля в Калининском районе Северной столицы. Из горящего помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, очевидцы обратились к спасателям около восьми часов вечера. Они сообщили, что загорелась комната в коммуналке на Тимуровской улице. Оперативно прибывшие пожарные усмирили стихию меньше, чем за 20 минут. Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелась одна из комнат коммунальной квартиры. Из десяти квадратных метров огонь охватил почти половину и пытался перекинуться на другие предметы и помещения. Потушили огонь и успокоили испуганных жильцов 15 спасателей и три пожарных машины.

Ранее spb.kp.ru писала, что восемь человек эвакуировали из пожара в Адмиралтейском районе Петербурга.