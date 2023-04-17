Финальный этап реконструкции северного участка КАД стартовал 17 апреля в Петербурге

Последний этап реконструкции участка КАД стартовал 17 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итоговый этап реконструкции северного участка КАД начался 17 апреля в Петербурге. Подрядчиком для расширения участка от развязки с ЗСД до пересечения с Приморским шоссе на шесть полос стал АО «ВАД». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Проехать транспорт сможет только по одной полосе в каждом направлении внутреннего кольца, – рассказали в пресс-службе организации.

Дорожники будут ремонтировать участок круглосуточно. Завершить реконструкцию планируют к середине октября 2023 года. В Упрдор «Северо-Запад» также добавили, что по проекту на пересечении с Приморским шоссе обновят дорожное покрытие, построят очистные сооружения, новую систему водоотвода и дождевую канализацию. Также планируют установить акустические экраны вдоль дороги. А для того, чтобы дикие животные не попадали под колеса автомобилей, сделают сетчатую ограду по обеим сторонам движения.