Жесткое ДТП произошло на трассе М-11 в сторону Петербурга

Жесткое ДТП с фурой и легковушкой произошло на трассе М-11. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жесткое ДТП произошло на на 486 километре трассы М-11 по дороге в Северную столицу. Как выяснилось, фура и легковой автомобиль не смогли поделить проезжую часть вечером, 17 апреля. Часть дороги из-за этого оказалась перекрыта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Новгородской области.

– По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет, – цитирует региональное ведомство агентство.

Как стало известно, столкновение произошло около десяти часов в Маловишерском районе Новгородской области. Чтобы восстановить движение, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Предположительно, дорога начнет работать в привычном режиме в течение двух часов.

Ранее spb.kp.ru писала, что фура снесла восемь машин на Комендантском проспекте в городе на Неве. Из-за случившегося многие машины оказались смяты в хлам.