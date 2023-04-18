Производителя оборудования для «Газпрома» и «Лукойла» суд Петербурга признал банкротом

Производителя оборудования арбитражный суд признал банкротом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти накануне признал экс-поставщика оборудования для «Газпрома», «Лукойла» и «Роснефти» банкротом. Информация о таком решении в отношении АО «Звезда-Энергетика» появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

– Арбитражный суд города Петербурга и Ленобласти решил прекратить процедуру наблюдения в отношении компании, – говорится в прикрепленном документе.

Кроме того, в ведомстве решили открыть в отношении организации конкурсное производство длинной в шесть месяцев – до 12 октября этого года. Подобную меру приняли для удовлетворения требований кредиторов. На данный момент о своих требования в суде заявили более 20 кредиторов. К слову, первые банкротные иски к акционерному обществу поступили еще в 2017 году. Компания сможет обжаловать решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, но даже это не приостановит его исполнения.