Экс-директора гатчинского архитектурного центра обвинили в краже более 500 тысяч рублей

Бышего директора архитектурного центра обвинили в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего директора гатчинского МБУ «Городской архитектурно-планировочный центр» обвинили в мошенничестве. Как стало известно, за невыполненные работы на карту мужчины перечислили более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Подозреваемый обвиняется в получении крупной суммы группой лиц по предварительному сговору, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, три года назад экс-глава организации подготовил подложные акты о выполненных работах, подписал их и закрепил печатью. Затем, пользуясь своим положением, отнес фейковые договоры и прочие документы, а также квитанции в бухгалтерию Центра. Оттуда их направили на проверку и оплату в комитет финансов администрации Гатчинского муниципального района. Прокуратура направила дело в суд. Мужчине, предположительно, грозит до десяти лет лишения свободы и даже штраф до одного миллиона рублей.