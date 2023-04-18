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НовостиОбщество17 апреля 2023 22:26

Три новых детских сада на 650 мест суммарно построят в Петербурге

Также в городе планируют открыть школу на 550 мест
Элеонора КУРЮМОВА
Три новых детских сада построят в Петербурге.

Три новых детских сада построят в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство новых детских садов обсудили на рабочем совещании губернатора. Александр Беглов вместе с членами городского правительства одобрил предоставление в аренду двух земельных участков для строительства учреждений на 300 и 240 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы вкладываемся в инфраструктуру, в улучшение городской среды. В новостроечных районах необходимы детские сады шаговой доступности, - отметил губернатор Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе, детский сад на 300 мест появится в Московском районе на Пулковском шоссе. Его передадут в собственность города на возмездной основе. В Приморском районе построят учреждение на 240 мест на Глухарской улице. Но это здание Петербург получит безвозмездно.

Кроме того, власти города одобрили перепланировку пространства между улицами Бухарестской, Салова, Софийской и Фучика. Здесь возведут школу на 550 учащихся и детсад на 110 мест.