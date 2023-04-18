ЗакС Петербурга поддержал инициативу о денежной компенсации для владельцев гаражей

ЗакС поддержал законопроект о компенсации для владельцев изъятых гаражей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Постоянная комиссия Заксобрания по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Северной столицы одобрила законопроект, по которому хозяева изъятых гаражей получат денежную компенсацию. Документ внес губернатор города на Неве Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

– Новый законопроект позволит соблюсти права граждан в любом случае, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, сейчас владельцы получают деньги за участок только при его реализации. Парламентарии же предложили выплачивать средства сразу, вне зависимости от того, когда на изъятой территории начнется строительство или какое-либо обустройство.

Ранее spb.kp.ru писала, что ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении закон о поддержке отечественных экспортеров. В рамках проекта продукцию будут запускать на зарубежных рынках.