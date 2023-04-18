Более 5,5 млн цветов высадят в 2023 году в Петербурге

5,5 миллиона цветов высадят в Северной столице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2023 году в Северной столице планируют высадить более 5,5 миллиона цветов. Кроме того, территории города украсят более десяти тысяч деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в понедельник, 17 апреля.

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подсчитал показатель качества городской среды Петербурга. В ведомстве его оценили на 100 процентов, – отметил успехи в облагораживании города губернатор Александр Беглов.

В новом сезоне культурную столицу украсят 95 тысяч кустарников. Среди задач комитета по благоустройству также указана реставрация более 62 гектаров газонов, а также 32 гектаров дорожек и площадок. К слову, за минувший год в Северной столице высадили чуть меньше растений: 92,8 тысяч кустарников и пять миллионов цветов. Суммарно за этот период комитетом и администрациями районов обустроено 51 общественное пространство. Этот показатель превысил запланированные объемы в 4,6 раза.