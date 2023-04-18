Ветрено и прохладно будет в Петербурге 18 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 18 апреля 2023 года, немного ветрено и прохладно. Погода в городе снова не будет очень уж радовать солнцем и высокой температурой. Поэтому отправляясь на прогулку, не стоит забывать о том, что даже на солнышке может быть еще прохладно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы начнет оказывать влияние новое ядро антициклона, надвигающееся с северо-запада. Наполненный более холодными воздушными массами, этот очаг повышенного атмосферного давления вновь оградит регион от осадков и немного ограничит дневной прогрев, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха максимально прогреется до 10-12 градусов тепла, по Ленинградской области от 8 до 13 градусов. Ветер снова северо-восточный 4-9 метров в секунду.

В среду немного потеплеет до 14 градусов и снова без дождей.