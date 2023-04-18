КАД Петербурга встал в плотную пробку рано утром 18 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с раннего утра автомобилисты уже успели побывать в пробках. Во вторник, 18 апреля 2023 года, в городе частично встал КАД, а также Рябовское шоссе. Причем, на первом пробка образовалась уже к 6:30 часам утра и держится до сих пор. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она растянулась по внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки 4,8 километров, - сообщил сервис.

Второй серьезный затор образовался к 7:30 часам и тоже стал самым длинным уже для своего времени. Пробка образовалась на Дороге жизни, по Рябовскому шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы. Длина пробки - 6,3 километров.

К 8 часам утра обстановка на дорогах по городу достигла 5 баллов. Ожидается, что пик пробок придется на 9 утра, но заторы будут не серьезнее 6 баллов.