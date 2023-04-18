Большинство жителей Петербурга считают себя уверенными людьми

6 из 10 петербуржцев считают себя уверенными людьми Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге большинство жителей города считают себя уверенными людьми. Причем, чаще таковыми являются мужчины, женщины же оказались более застенчивы. Как оказалось, уверенность и профессия, в том числе зарплата, зачастую взаимосвязаны. Такое исследование провел сервис SuperJob и опубликовал результаты 18 апреля 2023 года.

- Уверенных в своих силах почти в полтора раза больше среди респондентов, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, чем среди тех, чей заработок составляет менее 30 тысяч рублей, - отметили аналитики.

Но зачастую не все всегда зависит только от зарплаты. Так, лишь каждый второй программист называет себя скорее уверенным человеком. В основном уверенными себя считают представители таких профессий как маркеторог, менеджер по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, секретари и юристы. А застенчивыми себя называют дизайнеры, программисты, системные администраторы, HR-менеджеры.