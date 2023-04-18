7-балльные пробки сковали дороги в Петербурге утром 18 апреля

Пробки в 7 баллов сковали улицы Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пробки сковали дороги. Утром 18 апреля 2023 года загруженность дорог достигла 7 баллов, хотя ожидалось, что будет не более 6 баллов. Поэтому, кто собирается выезжать не по самым срочным делам, лучше подождать какое-то время пока загруженность спадет.

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис "Яндекс".

Все еще одной из самых загруженных остается Дорого жизни и Рябовское шоссе от улицы Культуры до Окраинной улицы. Продолжает стоять внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.

Также пробки на Октябрьской набережной и Малоохтинскому проспекту, на Новочеркасском проспекте, Зольной улице, Заневском проспекте. Стоят Пискаревский проспект и шоссе Революций, а также частично Московское шоссе.