ЕР: "Диктант Победы" в республиках Донбасса пройдет на 120 площадках

«Диктант Победы» в республиках Донбасса пройдет на 120 площадках. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

УЧАСТНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. Количество площадок «Диктанта Победы» – сейчас их уже более 22 тысяч – выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

- С каждым годом в регионах кратно увеличивается число региональных площадок и количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны, – отметил он.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

- Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями этих регионов реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима, – подчеркнул Александр Хинштейн.

В Петербурге к Диктанту Победы готовятся по-особому.

- Наш город выстоял в суровую блокаду и за мужество и стойкость получил высокое звание «Города-героя». Победа для нас – не просто великое историческое событие, это то, что живёт в сердце каждого петербуржца. Региональное отделение партии основательно готовится к проведению Диктанта, в этом году акция пройдет на 215 площадках для очных участников: школы, музеи, библиотеки. С прошлого года уникальными площадками Диктанта стали военно-патриотический парк «Патриот» в Кронштадте и музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, - рассказал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский. - В этом году впервые участников примут Российский этнографический музей и музей-усадьба Г.Р. Державина. Ожидаем, что 27 апреля в офлайн и онлайн форматах не менее 14 тысяч петербуржцев проверят и упрочат свои исторические знания. Тем самым – укрепится наша общая народная память о Великой Победе.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов – 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

- Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырёх новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.