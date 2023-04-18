Двоих мужчин будут судить за угон корейских машин в Петербурге и Ленобласти

Двое мужчин угоняли корейские машины в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские завершили расследование уголовного дела об угоне корейских автомобилей. Преступники похитили пять машин общей стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В ноябре 2021 года были задержаны 50-летний организатор преступления и 46-летний подельник, - рассказали в региональном ведомстве.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2021 года, мужчины выезжали на своих машинах в разные районы города, а оттуда возвращались уже на чужих автомобилях с поддельными номерами. Заводили машины с помощью специальных устройств.

Дальше автомобили перевозили в Приозерский район Ленобласти. Там машины продавали. В основном, это были марки «Киа» и «Хендэ». Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе.