Пассажиропоток Пулково превысил 3,9 млн человек в 1 квартале 2023 года

Пассажиропоток Пулково за 1 квартал 2023 года превысил 3,9 млн человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга сообщили, что в первом квартале 2023 года у них вырос пассажиропоток на 15 процентов, если сравнивать с этим же периодом прошлого года. Так, с 1 января по 31 марта воздушные ворота города обслужили более 3,9 миллионов пассажиров. Этим поделились в пресс-службе аэропорта.

- С начала года на внутренних рейсах обслужено 3,3 миллиона пассажиров. Лидерами среди направлений стали: Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Архангельск, Уфа и Самара, - рассказали в Пулково.

Если брать международные перелеты, то за первый квартал через Пулково прошли порядка 604 тысяч пассажиров, отправляющихся за границу, либо наоборот прилетевших. Так, самими популярными направлениями стали Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Баку.