Пять вагонов с авиационным топливом сошли с рельсов в Петербурге

Пять вагонов сошли с рельсов в Петербурге / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге на территории 4-го парка станции Московский - Сортировочная произошло ЧП. В ночь на 18 апреля 2023 года с рельсов сошли грузовые вагоны, в которых находилось авиационное топливо. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре Северной столицы.

- В 01:35 часов на железнодорожном пути сошли с рельсов пять вагонов с авиационным топливом. Опрокидывания и разлива топлива не произошло, - рассказали в прокуратуре.

Благо, в это время на станции было мало людей, поэтому пострадавших в результате ЧП нет. С ночи на станции работала спецтехника, чтобы вернуть на место все вагоны. На данный момент состав уже восстановлен.

Сейчас транспортная прокуратура занимается проверкой всех обстоятельств, а также выяснит причины, которые привели к данному инциденту. В случае наличия оснований, могут быть приняты меры реагирования.