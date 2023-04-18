В Петербурге завершены трехнедельные поиски 14-летней девочки из Тольятти

Девочка жила у знакомой, пока ее искали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские почти месяц искали 14-летнюю девочку из Тольятти. Школьница 26 марта сказала бабушке, что уезжает к родителям в Москву, села в такси и уехала. Но до столицы так и не добралась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Девочку, которая находилась в федеральном розыске, нашли 17 апреля на Толубеевском проезде. Она не смогла объяснить, как оказалась в Петербурге. Все это время жила на Парнасе у своей знакомой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские выяснили, что ребенка никто не похищал, никаких противоправных действий не совершалось. Девочку отвезли в социальный приют для детей «Транзит». Вероятно, чуть позже она отправится обратно к бабушке в Тольятти.

Напомним, в Ленобласти восьмиклассница упала с 15-метровой высоты. Школьница осталась жива, но находится в тяжелом состоянии.