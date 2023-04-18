Школьница из Петербурга отравилась лекарствами и попала в реанимацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девочка из Петербурга попала в больницу из-за отравления лекарством. Известно, что школьница живет в Московском районе Северной столицы, ей 13 лет. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка забрали из квартиры на Взлетной улице в тяжелом состоянии после того, как она приняла 30 таблеток парацетамола. Ее доставили из Авиагородка в Детскую больницу №5 имени Филатова, - говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали в 10 часов утра и поместили в реанимацию. Врачи опасаются, что у школьницы может отказать печень. Обстоятельства происшествия проверит инспектор по делам несовершеннолетних 51 отдела полиции.

Напомним, накануне в Ленинградской области восьмиклассница выпала из окна. Девочка осталась жива, но получила серьезные травмы головы и разрыв левого легкого.