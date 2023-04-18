Мужчина пострадал во время пожара в квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время квартирного пожара пострадал мужчина. Возгорание произошло утром 18 апреля 2023 года в одном из жилых домов в Приморском районе города. На место сразу же отправились спасатели. Подробности рассказали в управлении МЧС по Северной столице.

- В 11:02 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 11, корпус 1, по Аэродромной улице. В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 14 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место прибыли сразу три пожарные машины и 12 человек личного состава МЧС, которые принялись тушить огонь. В течение получаса пламя было ликвидировано.

Пострадавшего мужчину передали сотрудникам скорой помощи, которые госпитализировали его в больницу. Причина возгорания устанавливается.