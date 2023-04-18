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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:23

Китаянку поймали в Пулково с бивнями мамонта в багаже

Женщина собиралась вывезти бивни из Петербурга в Чэнду
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Молочные бивни мамонта нашли пулковские таможенники в багаже авиапассажирки

Молочные бивни мамонта нашли пулковские таможенники в багаже авиапассажирки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Пулково таможенники поймали гражданку Китая, которая пыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта. Женщина спокойно отправилась с зубами древнего животного через "зеленый" коридор, однако никаких документов на них у нее не оказалось. Об этом рассказали в пресс-службе таможни.

- При досмотре ее багажа таможенники нашли два подозрительных предмета, похожих на кости. Женщина сообщила, что это молочные бивни мамонт, - рассказали в таможне. - Документов, разрешающих вывоз из России бивней у женщины не оказалось.

Оказалось, что каждый молочный бивень мамонта в длину 38 сантиметров. В общей сложности вес их превышает 1 килограмма.

Бивни были направлены на экспертизу для определения стоимости. По ее результатам будет принято решение о проведении уголовного или административного расследования.