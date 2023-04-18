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НовостиОбщество18 апреля 2023 10:02

В Петербурге отменили традиционное шествие на 9 мая

Россиянам предложили разместить фотографии родственников-ветеранов на футболках
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге отменили традиционное шествие на 9 мая.

В Петербурге отменили традиционное шествие на 9 мая.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что традиционного очного шествия в этом году не будет во всей России. Запрет коснется и Северной столицы. О новом решении 17 апреля сообщает ТАСС.

- Некоторые регионы сами отказались от шествия из-за угрозы. В том числе Республика Крым. Организованного очного шествия «Бессмертного полка» не будет, но можно использовать другие варианты, - отметила Елена Цунаева.

В качестве альтернативы, депутат Государственной думы Российской Федерации предложила опубликовать фотографии родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле, а также на сайте движения. Как отметила Елена Цунаева, главное, чтобы портреты были рядом с россиянами на протяжении дня.