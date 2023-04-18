Авиакомпания отсудила более 30 тысяч рублей у двух пассажиров за задержку рейса Сочи-Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге авиакомпания "Россия" подала в суд на пассажиров, из-за того, что из-за них пришлось задержать вылет рейса и потерпеть убытки. Слушание прошло 18 апреля 2023 года в Северной столице. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- 16 октября 2022 года самолет компании собирался вылететь из Сочи в Петербург. При подготовке к полету члены экипажа заметили двух очень пьяных пассажиров. Они громко разговаривали, нецензурно выражались в адрес других пассажиров, шатались при ходьбе, не могли связно сформулировать свои мысли, пахли алкоголем, - рассказали в суде.

В итоге мужчин сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. Из-за этого вылет самолета задержался на 45 минут. В авиакомпании посчитали убытки: стоимость аренды самолета за 45 минут - 17,5 тысяч рублей. Также копании пришлось оплатить расходы на работу вспомогательной силовой установки и оплату труда экипажа. В общей сложности все вышло более 32 тысяч рублей, которые суд обязал мужчин выплатить авиакомпании.