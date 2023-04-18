Четверо детей без вести пропали в Петербурге за сутки

Школьников ищут полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четверо детей пропали в Петербурге за минувшие сутки. Известно, что школьники возрастом от 14 до 17 лет жили в трех районах города. О пропаже несовершеннолетних 18 апреля сообщает «Мойка 78».

- В Выборгском районе Петербурга 17 апреля пропали двое детей. Речь идет о 17-летней ученице 11 класса и 16-летнем восьмикласснике. Оба раньше уже сбегали и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет издание.

Еще одна 16-летняя девочка пропала в Невском районе. Известно, что она учится в девятом классе. Также в правоохранительные органы сообщили о пропаже 14-летнего мальчика, ученика седьмого класса. Оба ребенка уже сбегали из дома, но на учете они не состоят.

Сейчас детей ищут их родственники и сотрудники полиции. Специалисты проводят проверку по всем фактам исчезновения школьников в Северной столице.