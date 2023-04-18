Мужчину будут судить по делу о жестоком убийстве финалистки конкурса Miss MAXIM в Петербурге

Бывший уголовник убил жену-красавицу. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве модели в Петербурге. Напомним, 31 декабря 2022 года 32-летний мужчина из Перми зарезал ножом собственную супругу. Девушка была финалисткой конкурсов Miss MAXIM и «Мисс Россиянка 2019».

- Фигурант уголовного дела нанес женщине 26 ударов ножом в область головы, шеи и туловища, после чего с места происшествия скрылся, прихватив мобильный телефон супруги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, сначала девушка побоялась ревности мужа и уехала из Перми в Петербург к подруге. Познакомилась с другим мужчиной, о чем стало известно супругу. Он приехал за женой, но когда девушка отказалась возвращаться с ним в Пермь, он выследил ее в подъезде и зарезал.

Когда беспощадный муж резал девушку, та просила простить ее, обнять и поцеловать. Но жестокий рецидивист убил женщину. Известно, что раньше он сидел в колониях за кражу.