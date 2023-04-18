Инспекторы ГИБДД начнут следить за электросамокатами в Петербурге с 18 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге активно взялись за безопасность при использовании электросамокатов. Сотрудники ГИБДД с 18 апреля по 19 мая 2023 года проведут региональную акцию "Операция "СИМ". Полицейские будут следить за электросамокатчиками, разъяснять им правила дорожного движения и показывать на своем примере, как безопасно пользоваться транспортом. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти.

- Данную акцию проводят с целью привлечения внимания общественности к проблеме роста уровня травматизма на дорогах в результате использования средств индивидуальной мобильности и других средств передвижения (роликов, самокатов, скейтбордов), - пояснили в дорожной полиции.

Так, например, переходить дорогу можно только спешившись с самоката или велосипеда. Ездить по проезжей части дороги в правом краю можно только подросткам старше 14 лет, по специальной велосипедной дорожке и не более 60 километров в час. Внимательно следить за знаками на дороге и всегда отдавать приоритет пешеходам.