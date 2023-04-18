Движение в Петербурге ограничат на время праздника Ураза-Байрам 21 апреля

В Петербурге на время праздника Ураза-Байрам перекроют движение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С вечера пятницы, 21 апреля, и до вечера субботы, 22 апреля 2023 года, мусульмане будут отмечать один из главных исламских праздников Ураза-байрам. Это праздник окончания поста в месяц Рамадан. Традиционно в честь этого верующие надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, накрываю столы, собирают гостей, а также обязательно совершают праздничный намаз. Этот праздник отметят и мусульмане в Санкт-Петербурга. Для того, чтобы все верующие смогли прийти к мечетям и совершить молитву, в городе 21 апреля будет перекрыто или ограничено движение у метро "Горьковская" и "Садовая". Об этом сообщили в пресс-службе Медиацентра Северной столицы.

- С полуночи до 9 часов утра 21 апреля на время праздничной молитвы будет ограничено или прекращено движение рядом с Соборной мечетью у метро "Горьковская", а также на "Садовой", - сообщили в пресс-службе.

Еще одна мечеть в Петербурге находится в Коломягах на Парашютной улице. Проезд рядом с ней также будет затруднен. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты, чтобы не оказываться в пробках.