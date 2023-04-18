Ладожский мост на трассе «Кола» разведут 19 апреля

Движение будет ограничено в течение 45 минут. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение по Ладожскому мосту на федеральной трассе «Кола» перекроют 19 апреля. Ограничения для транспорта будут действовать в течение 45 минут: с 15:00 до 15:45. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На федеральной трассе «Кола» проведут техническую разводку моста, чтобы осмотреть конструкции разводного пролета, механические и автоматизированные системы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, 21 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта на время праздника Ураза-Байрам. Ограничения нужны, чтобы все верующие мусульмане смогли прийти к мечетям и совершить молитву. В пятницу с девяти утра нельзя будет проехать рядом с Соборной мечетью у метро «Горьковская» и «Садовая».