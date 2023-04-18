Пьяный мужчина прыгнул в холодную реку Мойку в Петербурге за телефоном

Пьяный петербуржец нырнул в Мойку за телефоном Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина хотел спасти свой телефон, который упал в реку Мойку, однако в итоге пострадал серьезно сам. Все произошло рано утром 18 апреля 2023 года в центре Северной столицы. Плавающего в ледяной воде мужчину заметили прохожие и вызвали спасателей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 33-летний мужчина 18 апреля в 6:20 утра был доставлен в Мариинскую больницу. Бригада скорой помощи забрала его, мокрого и дрожащего от холода, от дома 40 по набережной реки Мойки, - рассказал источник.

Мужчина рассказал врачам, что уронил в реку телефон и прыгнул за ним, чтобы достать. Удалось ему это сделать или нет, не сообщается. Однако после такого купания у мужчины произошло общее переохлаждение. Сейчас он под присмотром врачей.