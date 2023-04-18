Бывшего замначальника отдела Роспотребнадзора по Петербургу подозревают в получении взятки

Экс-замначальника отдела Роспотребнадзора по Петербургу подозревают в получении взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге уголовное дело завели на бывшую замначальницу отдела Роспотребнадзора. Женщину подозревают в получении взятки. По версии следствия, индивидуальный предприниматель через посредника передал ей 50 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности после проверки, во время которой были найдены нарушения.

- По версии следствия, подозреваемая 10 февраля 2022 года около одного из домов по проспекту Юрия Гагарина получила деньги от посредника, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ведомстве также сообщили, что на женщину возбуждено еще одно уголовное дело об аналогичном преступлении. Сейчас оно находится на рассмотрении суда. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела о февральской взятке.

Напомним, ранее в Ленобласти арестовали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы.