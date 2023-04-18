Тактовое движение электричек собираются запустить между Петербургом и Ораниенбаумом

В городе планируется запустить тактовое движение между Петербургом и Ораниенбаумом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге собираются продолжать развивать тактовое движение электричек. Сейчас комитет по транспорту рассматривает возможность запуска такого движения между городом и Ораниенбаумом. Об этом 18 апреля 2023 года пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на главу комитета Валентина Енокаева.

- Запустить тактовое движение возможно, только если нет переездов. На Витебском направлении была проделана ювелирная работа, благодаря которой стал возможным запуск электричек каждые десять минут, - отметил председатель ведоства.

Речь идет о тактовом движении между Петербургом и Павловском. Теперь по будням в утренние и вечерние часы электрички ходят каждые 10 минут.

Помимо Ораниенбаума в комитете рассматривают аналогичное движение на Красносельском и Выборгском направлениях.