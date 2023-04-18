Оборот портов Ленобласти вырос на 8% в 2022 году. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградской области в прошлом году вырос объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий. Этот показатель достиг 369,6 миллиардов рублей. Это на 43,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Иными словами, оборот увеличился на 113,6 процентов.

- Оборот балтийских портов вырос на восемь процентов в сравнении с прошлым годом, - пишет Online47.ru со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

По словам главы региона, на ситуацию повлияли западные санкции на поставки импортной техники, запасных частей, расходных материалов, семенного фонда, химии и другого сырья. Но, несмотря на это, оборот растет. Глава назвал эту ситуацию удивительной.

- Сейчас уже идет определенное послабление. Мы это видим, в том числе по работе наших портовых комплексов, по отгрузке на экспорт товаров, - отметил губернатор Дрозденко.