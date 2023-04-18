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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:50

Новый санаторий в Зеленогорске Петербурга построят за 6 млрд рублей

Размер комплекса может достигать почти 23 тысячи квадратных метров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Зеленогорске могут построить санаторий за 6 млрд рублей

В Зеленогорске могут построить санаторий за 6 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В курортном городе Санкт-Петербурга Зеленогорске собираются построить новый санаторий. Оздоровительный комплекс может обойтись в 6 миллиардов рублей. Сейчас идут переговоры на эту тему, а также подготовка документов. После проект планируют передать компании, которая выступит застройщиком. Об этом 18 апреля 2023 года сообщает "Коммерсантъ".

- Подготовка документов и проектирование санатория могут занять около двух лет. Для застройки сначала надо заключить инвестиционное соглашение с городом, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

Территория участка составляет 3,6 гектаров, на нем может быть размещен комплекс площадью почти в 23 тысячи квадратных метров. Часть здания может быть использована как рекреационные апартаменты, однако основная функция санатория останется оздоровительной.