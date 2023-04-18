СК проводит проверку после жестокого избиения водителя скорой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга проводит проверку после избиения водителя скорой помощи в Приморском районе Северной столицы. 16 апреля на проспекте Испытателей пьяный петербуржец напал на сотрудника скорой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений водителю скорой помощи, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, дебошир сам вызвал бригаду скорой помощи. Но когда специалисты приехали, он напал на них. Хулиган ударил кулаком водителя через открытое стекло автомобиля. Сотрудники скорой помощи нажали тревожную кнопку и на место происшествия приехали росгвардейцы, которые задержали дебошира.

После проверки следователи примут процессуальное решение. Расследование продолжается.