Андрей Веселов назначен генеральным директором «Адмиралтейских верфей». Фото: АО "Адмиралтейские верфи"

Новый руководитель появился в АО «Адмиралтейские верфи». Пост генерального директора организации занял Андрей Веселов. О назначении сообщает пресс-служба предприятия во вторник, 18 апреля.

- Решение об этом принято на Совете директоров Общества. Приказ о вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года, - сообщили на предприятии.

Ранее Андрей Веселов работал строителем, старшим строителем, заместителем главного строителя надводных кораблей, заместителем генерального директора по военно-техническому сотрудничеству, главным инженером. Все эти должности он занимал в «Адмиралтейских верфях».

- За 30-летний стаж работы на предприятии Андрей Веселов зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, опытным организатором производства, требовательным руководителем, - отметили в организации.

Там рассказали, что специалист работает над реализацией Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса.