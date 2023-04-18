Боец Руслан Михайлов из Соснового Бора погиб на спецоперации

Боец из Соснового Бора погиб на спецоперации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Соснового Бора Руслан Михайлов погиб на спецоперации. О трагической новости пишет online47.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти. Детали его смерти не сообщают. Известно, что он погиб при выполнении боевых задач. Звание бойца тоже не указывают. Губернатор Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью солдата.

- Мы прощаемся с настоящим патриотом России, который откликнулся на призыв Родины и встал на ее защиту, - сказал глава региона.

В своих соцсетях Руслан Михайлов писал 22 октября 2022 года, что ушел на службу по повестке. Судя по последним фотографиям, недавно он сыграл свадьбу.

- Руслан Михайлов пал смертью храбрых, сражаясь против неонацистов и отстаивая справедливость и мир на Донбассе, - подчеркнул Александр Дрозденко.

О времени и месте похорон бойца пока не говорят.