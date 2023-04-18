Спорткомплекс с крытым катком построят на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство спортивного комплекса с крытым катком. Он предназначен для проведения спортивных мероприятий. Там же будут тренироваться команды ледовых видов спорта. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Спортивный комплекс с крытым катком построят в Невском районе Северной столицы, - говорится в сообщении ведомства.

Спортивный объект появится на Дальневосточном проспекте, северо-восточнее пересечения с улицей Новоселов. Площадь двухэтажного здания составит 6,6 тысяч квадратных метров.

На первом этаже обустроят детскую спортивную школу, раздевалки для спортсменов, а также сразу две ледовых арены. Залы общефизической подготовки появятся на втором этаже здания. Кроме этого, на обоих этажах поставят трибуны, вместимость которых составит по 250 человек.