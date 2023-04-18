Демонтаж временных опор Биржевого моста в Петербурге перенесли на май

График изменили из-за ледохода. Фото: t.me/mostotrest_spb

Из-за активного ледохода на Неве в Петербурге работы по демонтажу временных конструкций на Биржевом мосту перенесли. На прошлой неделе специалисты успели извлечь временные ледорезы в виде длинных 27-метровых труб, которые защищали переправу.

- Работы прервал активный ледоход – из-за него график работы плавучего крана пришлось изменить. Демонтаж временных опор, поддерживавших крылья моста во время проведения работ, перенесен на начало мая, - рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Специалисты планируют приподнять крылья Биржевого моста не по графику, потому что это тоже необходимо для демонтажа. Время разводки пока не известно, но петербуржцев об этом заранее предупредят.

Пока работники надеются, что к началу мая ситуация с ледоходом придет в норму и работы получится продолжить.