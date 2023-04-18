Мужчина на электросамокате врезался в дерево и умер в Новгородской области

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Новгородской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, который врезался в дерево на электросамокате. Такая информация появилась в СМИ 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

- Сообщается, что ночью в городе Великом Новгороде 40-летний мужчина ехал на электросамокате по тротуару вдоль дороги на улице Псковской, упал с самоката и ударился головой об дерево, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По факту гибели новгородца проводится доследственная проверка по признакам преступления, которое предусмотрено статьей об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. После проверки специалисты примут процессуальное решение.

Напомним, накануне из-за электросамокатов пострадали три жительницы Петербурга. Местный Следственный комитет разбирается в случившемся, чтобы представить доклад главе СК Александру Бастрыкину.