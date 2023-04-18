Обозвавший соседа «чучелом» петербуржец выплатит 4 тысячи рублей штрафа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который оскорблял соседа в коммунальной квартире. Все произошло утром 23 января в коридоре коммуналки на улице Зосимова в Кронштадте. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина оскорбил соседа, предложил ему выйти на улицу, используя матерные оскорбления. Он выражался в неприличной форме и назвал потерпевшего чучелом. Таким образом, он унизил его честь и достоинство, - говорится в сообщении ведомства.

Виновник случившегося в суд не явился. Он попросил рассмотреть его административное дело без личного присутствия. Однако передал соседу извинения. Потерпевший просил наказать обидчика построже, потому что лично перед ним он так и не извинился.

Суд назначил мужчине штраф в размере четырех тысяч рублей. Такую сумму мужчина должен будет выплатить в ближайшее время.