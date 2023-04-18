Петербурженка вымогала со знакомой деньги и угрожала разослать ее голые фотографии

Суд отправил ее на принудительные работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, которая вымогала деньги с другой девушки, угрожая, что разошлет всем ее интимные фотографии. Об этом 18 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Подсудимая написала потерпевшей 19 декабря в мессенджере и потребовала 45 тысяч рублей. В обмен на это она пообещала, что не будет рассылать сведения, позорящие потерпевшую. Речь шла об интимных фотографиях, - говорится в сообщении ведомства.

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке. В итоге суд сначала назначил ей лишение свободы на полгода. Но позже заменил эту меру принудительными работами на такой же срок. 10 процентов от заработной платы будут направлены в доход государства.

Напомним, ранее петербуржец, который распространял интимные фотографии двух девушек получил штраф в размере около 150 тысяч рублей.