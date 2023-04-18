Два боеприпаса времен ВОВ обезвредили сотрудники ОМОНа в Петербурге

Два снаряда времён ВОВ обезвредили сотрудники ОМОНа. Фото: t.me/rosgvard78

«Привет» из прошлого снова обнаружили сотрудники ОМОН «Бастион». Накануне специалисты обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

– Два снаряда безопасно уничтожили взрывотехники, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили специалисты, одним из боеприпасов оказалась мина 50-ти миллиметрового калибра. Ее обнаружили в Сестрорецке. Она притаилась на стройплощадке у перекрестка Таможенной дороги и Кисельного переулка. Также нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд в глубине необработанного участка в поселке Советский Выборгского района региона. Но по своим габаритам он оказался больше – целых 76 миллиметров. На первый взгляд, боеприпасы напоминают ссохшееся дерево.

Ранее spb.kp.ru писала, что росгвардейцы обнаружили снаряд времен ВОВ в Ленобласти. Опасный боеприпас нашли на четвертом квартале микрорайона Валим в Волхове.