Неатомную подлодку «Санкт-Петербург» спишут из-за стоимости ремонта

Подлодку «Санкт-Петербург» спишут из-за дорого ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По неуточненным данным, цена на модернизацию головной неатомной подводной лодки «Санкт-Петербург» оказалась слишком дорогой. Из-за этого проект 677 под шифром «Лада» планируют списать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два своих источника.

– На эти деньги можно построить новую лодку, – передает агентство, цитируя собеседника в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее spb.kp.ru писала, что одноименная Северной столице субмарина прибыла в Кронштадт на ремонт. Тогда источник издания говорил о реконструкции на заводе «Адмиралтейские верфи», а не на Кронштадтском морском заводе. К слову, подлодка два года назад вошла в боевой состав Северного флота.

Кроме того, на Балтийском заводе планируют построить два атомных ледокола. Один из них планируется ввести в эксплуатацию в мае 2024 года, а другой – в октябре 2025 года. Потратят на это около 60 миллиардов рублей.