Петербуржца обвинили в попытке сбыта 57 свертков наркотиков

Петербуржца обвинили в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Северной столицы прокуратура Адмиралтейского района обвинила в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Как стало известно, мужчина расфасовал мелкие дозы психотропного вещества в 57 свертков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Масса, изъятого у обвиняемого наркотического вещества, превысила 54 грамма, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как выяснили следователи, днем 24 февраля 2023 года мужчина купил крупную партию запрещенки. Затем житель города на Неве поделил его на мелкие дозы. Далее обвиняемый планировал распространить психотропные вещества, но правоохранители нагрянули раньше. Сейчас уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Ленинский суд Северной столицы. Предположительно, мужчине грозит до двадцати лет колонии и, возможно, штраф до одного миллиона рублей.