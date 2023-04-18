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НовостиОбщество18 апреля 2023 19:56

Аэропорт Пулково планируют передать под охрану Росгвардии

Инициативы предложили депутаты Северной столицы
Элеонора КУРЮМОВА
Росгвардия будет охранять аэропорт Пулково.

Росгвардия будет охранять аэропорт Пулково.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Северной столицы предложили усилить безопасность местного аэропорта. Пулково планируют передать под охрану Росгвардии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

– Проект хотят направить на рассмотрение председателю правительства Михаилу Мишустину. Я инициативу поддерживаю. Полагаю, что федеральный центр поддержит нас, – рассказал общественник.

Он также отметил, что Пулково – один из крупнейших аэропортов России. Только в прошлом году он стал одним из воздушных лидеров, обслужив более 18 миллионов пассажиров. Депутат также добавил, что ни он, ни коллеги не сомневаются в профессионализме службы безопасности аэропорта. Но в ЗакСе считают, что дополнительная охрана не будет лишней.

Ранее spb.kp.ru писала, что пассажиропоток Пулково превысил 3,9 миллиона человек за первый квартал 2023 года.