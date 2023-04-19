Поезд «Культурный Петербург» отвезет туристов из Москвы в Петергоф и Павловск

Поезд отвезет туристов из Москвы в Петергоф и Павловск. Фото: Олег ЗОЛОТО

Состав «Культурный Петербург» №925/926 отвезет туристов из Москвы в Петергоф и Павловск. Участники круиза смогут увидеть императорские резиденции, побывать в музее железных дорог России, а также заглянуть в закрытую для широкой публики часть Витебского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

– Отправиться состав с Ленинградского вокзала 19 июня в 22:20. А вернется в столицу утром 22 июня, – рассказали в пресс-службе компании.

Поезд, как уточнили в организации, состоит из вагонов класса СВ и купе. В нем есть все, что необходимо для комфортного путешествия: кондиционеры, розетки, современными санитарные комнаты.

Ранее spb.kp.ru писала, что рейс из Петербурга в Евпаторию станет ежедневным с 27 апреля 2023 года. Из Евпатории в город на Неве впервые поезд № 179/180 «Таврия» отправится 29 апреля