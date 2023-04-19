Обвиняемых в краже корейских авто на 8 млн отправили под стражу в Петербурге

Двух мужчин за кражу пяти корейских авто отправили под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, укравших пять автомобилей корейского производства в Ленинградской области и Северной столице. Суммарно обвиняемые награбили машин на восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

– Правоохранители в ноябре 2021 года задержали двух злоумышленников 50-ти и 46-ти лет, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, старший из обвиняемых играл роль организатора, другой – подельника. Мужчины ездили по разным районам региона и, используя специальные устройства для вскрытия и запуска машин, похищали их. К слову, грабители использовали подложных номера. Благодаря им, злоумышленникам удавалось незаметно перевозить похищенные авто в Приозерский район. Там их позже и продавали. Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направили во Всеволожский суд Ленобласти.