Сотрудника Государственной технической инспекции Петербурга задержали по делу о взятке

Сотрудника Гостехинспекции задержали по подозрению во взятке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело завели на 43-летнего сотрудника Государственной технической инспекции Северной столицы. Как стало известно, мужчину – инженера-инспектора одного из отделов – подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Санкт-Петербургу.

– Правоохранители вместе с сотрудниками регионального управления МВД задержали подозреваемого, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, подозреваемый, сговорившись с другими участниками коррупционной схемы, в марте 2021 года получил от взятку в 43,5 тысяч рублей на карту. Деньги на счет поступили за техосмотр 30 машин. Также в комитете сообщили, что на 18 апреля решается вопрос о выборе меры пресечения и выдвижении обвинения мужчине.

Сейчас следователи провели уже около 20 обысков в инспекции и по местам жительства потенциально причастных к преступлению людей. Расследование уголовного дела продолжается.